Les pistes pour encourager la mobilité à vélo des collégiens et lycéens

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, l'Agence de la transition écologique (Ademe) publie une étude sur la mobilité à vélo des collégiens et lycéens, menée en partenariat avec le portail national de l'écomobilité scolaire Mobiscol. Les élèves du secondaire représentent 8,5 % de la population française. Or, pour ce public cible, ce mode de déplacement peut répondre à des envies d'autonomie, d'indépendance, mais aider aussi à lutter contre la sédentarité.

L'étude relève, dans un premier temps, plusieurs freins à l'utilisation du vélo par ce public : l'insuffisance d'infrastructures cyclables sécurisées pour desservir les établissements scolaires, le manque de services (stationnement, réparation…) à proximité des écoles, mais aussi la nécessité de disposer d'un vélo en bon état. Par ailleurs, d'autres freins « sociaux » entrent en compte : la représentation du vélo dans les normes sociales et selon les genres, mais aussi le besoin d'esthétisme, d'ergonomie ou d'accessoirisation des vélos.

Elle recommande donc d'agir, en premier lieu, sur la sécurisation des abords des collèges et lycées, ainsi que sur la mise en place d'équipements de service (stationnement de qualité, bornes de réparation…). En parallèle, un volet sensibilisation et communication à destination des adolescents et de leurs parents est nécessaire.

Certains départements, comme l'Hérault, la Savoie ou la Gironde, se sont lancés depuis plusieurs années sur la mobilité à vélo des adolescents. Avec parfois des résultats probants : « Au collège Mendès, à Jacou (Hérault), ou encore celui d'Estey, à Saint-Jean-d'Illac (Gironde), plus de 50 % des élèves se rendent déjà en classe à vélo », souligne l'étude.