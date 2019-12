La place de la nature en ville, en question auprès des jeunes

2020 sonne, à bien des égards, comme une année décisive pour l'environnement, et en particulier pour la biodiversité. La ville de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, accueillera le congrès mondial de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) en juin, tandis que la Convention sur la diversité biologique (COP 15), qui verra l'adoption d'un nouveau cadre mondial pour la gouvernance de la biodiversité, se tiendra à Kunming en Chine, en fin d'année.

C'est dans ce contexte tout particulier que le Prix Jeunes pour l'Environnement, organisé par Entreprises pour l'Environnement (EpE), en partenariat avec LCI et Actu-Environnement, est consacré à Nature en ville.

De nombreux défis restent à relever afin de transformer les conditions de vie en ville et d'assurer le bien-être et la santé des citadins : réduction de l'étalement urbain, lutte contre le changement climatique, baisse de la pollution atmosphérique, prévention et gestion des déchets, accès à une alimentation saine, constructions durables, etc. Tous ces éléments constituent autant de leviers sur lesquels les étudiants, les jeunes diplômés ou les actifs de moins de 30 ans sont invités à réfléchir, individuellement ou en groupe, et à exprimer leurs idées pour apporter une réponse concrète sur la façon de mieux intégrer la nature en ville.

Lauréats : une belle reconnaissance

Tandis que les quatre dossiers lauréats recevront une dotation, respectivement de 5 000 €, 3 000 €, 2 000 € et 1 000 €, de la part des sponsors Veolia, Ciments Calcia, ERM et Actu-Environnement, les porteurs de projets seront auditionnés lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu, en juin 2020, au Congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille. De quoi conférer une belle caisse de résonance aux meilleures idées et les voir se concrétiser !

Toutes les informations et tous les conseils pour postuler sont disponibles sur le site Internet de EpE.