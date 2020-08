Centrale de Flamanville : Sortir du nucléaire porte plainte contre EDF pour 36 infractions

Ce mardi 25 août, le réseau Sortir du nucléaire annonce avoir déposé plainte contre EDF pour 36 infractions à la réglementation nucléaire et environnementale sur le site nucléaire de Flamanville (Manche). Le réseau, le Crilan, France Nature Environnement (FNE), FNE Normandie et Stop EPR ni à Penly ni ailleurs ont déposé cette plainte le 20 août auprès du procureur de la République de Cherbourg. « Nous venons de déposer plainte contre EDF pour 36 infractions, ces faits étant susceptibles d'entraîner des pollutions graves et de mettre en danger les personnes intervenant sur le site », préviennent les associations dans un communiqué commun.

Les ONG se basent sur un rapport, daté du 30 juillet 2019, de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Cette dernière avait mené, les 4 et 5 juin 2019, une inspection renforcée portant sur la protection de l'environnement à la centrale de Flamanville. Les associations estiment que le rapport d'inspection de l'ASN « témoigne de très inquiétantes négligences dans la gestion de substances dangereuses, que ce soit sur les deux réacteurs en fonctionnement ou sur l'EPR en construction ».

Le 4 juillet 2019, le directeur général de l'ASN avait convoqué le directeur de la centrale, « pointant des déficiences dans la maîtrise des gestes techniques et des défauts de maintenance et de surveillance des prestataires », rappellent les ONG. Le 11 septembre 2019, le site avait été placé sous surveillance renforcée. Cette décision faisait suite aux « difficultés rencontrées par EDF sur cette centrale depuis mi-2018 », avait expliqué l'ASN. « Malgré cela, les "incidents" ont continué de s'accumuler sur les réacteurs de Flamanville 1 et 2, pourtant à l'arrêt depuis septembre 2019 et janvier 2019 respectivement », déplorent les associations.

Fin mai 2020, ces associations ont également déposé deux recours gracieux contre les décrets autorisant la création de l'EPR de Flamanville. La date limite de mise en service de l'installation a été reportée à 2024.