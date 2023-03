Plastiques agricoles : Adivalor détaille ses projets pour l'année 2023

En 2023, l'organisme chargé de la gestion des déchets agricoles en plastique va étendre sa collecte et lancer de nouvelles unités de recyclage. En fin d'année, un bilan sera dressé avec les pouvoirs publics.

Ce mercredi 1er mars, Adivalor annonce « un plan d'action ambitieux pour 2023, afin de tendre vers le 100 % collecté, 100 % recyclé d'ici à 2030 ». Ce plan d'action doit assurer une hausse de la collecte des déchets agricoles en plastique, une intégration progressive des territoires ultramarins, ainsi qu'une augmentation des capacités de recyclage en France.

Les mesures proposées interviennent alors que l'accord-cadre signé entre Adivalor et le ministère de la Transition écologique touche à sa fin en décembre 2023 (il date de juillet 2016 et a été prorogé en janvier 2021). La fin de l'année 2023 sera l'occasion « de faire le bilan de l'accord-cadre et de s'accorder sur de nouveaux engagements pour que la filière soit encore plus efficiente », explique Adivalor.

Actuellement, Adivalor est une « initiative » apparentée à un éco-organisme, mais non agréée par les pouvoirs publics. La loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec) prévoit de reconduire ce dispositif assimilé à une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) tant qu'Adivalor et les pouvoirs publics renouvellent leur accord. Les clauses qu'il contient font alors office de cahier des charges. Faute d'accord, les emballages agricoles pris en charge par Adivalor seraient alors intégrés au périmètre de la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages professionnels censée être lancée en janvier 2025.

Nouvelles collectes et nouveaux sites de recyclage

En 2022, Adivalor a pris en charge 93 000 tonnes d'emballages vides, de films agricoles et de ficelles et filets, soit 4 000 tonnes de plus qu'en 2021. Cela représente un taux de collecte de 78 %, selon l'entreprise. « Ces déchets sont recyclés à près de 90 % (hors films de paillage). »

Pour faire progresser la collecte, Adivalor compte élargir son périmètre d'action en lançant trois nouvelles collectes en 2023 : une visant les emballages de produits de nutrition animale, une pour les pots horticoles plastiques usagés et une pour les emballages vides de semences de betteraves.

L'éco-organisme annonce aussi l'intégration progressive des territoires d'outre-mer au dispositif national. Ecodiam, l'organisme de collecte et de recyclage des déchets agricoles en Martinique, a signé la convention d'Adivalor et vise un taux de collecte de 75 % d'ici à 2026. Les organismes de la Réunion (Eco Agri Réunion) et de la Guadeloupe (Agrivalor Guadeloupe), ainsi que les chambres d'agriculture de Guyane et de Mayotte, ont signé une lettre d'intention et s'engagent à intégrer le processus d'ici à 2024.

Quant au développement du recyclage, il passe par un objectif intermédiaire de recyclage de 80 % des déchets agricoles en France d'ici à 2025. Pour cela, Adivalor travaille à l'extension de l'usine Suez, à Landemont (Maine-et-Loire), spécialisée dans le recyclage des films de paillage et d'ensilage. Trois autres unités ont été créées ou le seront prochainement : le site de RecyOuest, à Argentan (Orne), recycle depuis l'an dernier des ficelles et filets, Plasticlean recyclera à Vendargues (Hérault) des films de paillage ; Novus recyclera des big bags, à Gisors (Eure). Enfin, Néoplast recyclera les films d'élevage à partir de 2024.