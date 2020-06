Rénovation énergétique des bâtiments : le Gouvernement missionne le Plan bâtiment durable

Le ministre du Logement, Julien Denormandie, et la secrétaire d'État à la Transition écologique, Emmanuelle Wargon, confient une nouvelle mission au Plan bâtiment durable sur la rénovation des bâtiments, notamment énergétique, et le renouveau urbain, dans le cadre du plan de relance économique que prépare le Gouvernement.

La RICS France, organisme de qualification dans le secteur de l'immobilier, est aussi missionnée. « Au sortir de la crise sanitaire qui a largement mis à l'arrêt notre économie, la transformation de la ville existante et la rénovation énergétique des bâtiments apparaissent comme un levier important de relance de l'activité des secteurs du bâtiment et de l'immobilier, et permettront une relance tant écologique que sociale », indiquent les ministres dans leur lettre de mission.

Les acteurs de la construction et de l'investissement sont invités à se mobiliser pour rénover la ville et les bâtiments. L'objectif de la mission est de « proposer une stratégie globale de nature à inciter propriétaires, investisseurs, promoteurs et constructeurs, à développer leur activité vers le recyclage urbain et la rénovation des bâtiments, en lien avec les collectivités locales ». La stratégie favorisera la recherche d'économies d'énergie, la trajectoire bas-carbone et la préservation de l'environnement. Pour ce faire, la mission explorera notamment les sujets suivants : droits à construire, aides fiscales à l'investissement dans l'ancien, solutions de rénovation « clé en mains », tiers-investissement, etc.

Le Plan bâtiment durable et la RICS France invitent les acteurs concernés à donner leurs premières contributions sur les objectifs de la mission. Un questionnaire en ligne est ouvert jusqu'au 10 juillet.

Les premières propositions de la mission sont attendues d'ici la fin du mois de juillet. Le rapport définitif sera remis aux ministres en septembre.