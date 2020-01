Plan Copropriétés dégradées : 24 000 logements sont en cours de rénovation

Le 27 janvier, le ministre du Logement, Julien Denormandie, a dressé un bilan du plan « Initiative Copropriétés », lancé en octobre 2018. Pour rappel, ce plan, piloté par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), mobilise près de 3 milliards d'euros sur dix ans pour traiter les copropriétés « dégradées ». Il concerne la réalisation de travaux de rénovation, y compris énergétiques, ainsi que des opérations « de recyclage » qui consistent à démolir tout ou partie de ces immeubles, et à reconstruire une offre nouvelle de logements. Le relogement des habitants étant pris en compte.

L'État a identifié 684 copropriétés en difficulté, représentant 64 000 logements. Aujourd'hui, près de 24 000 logements sont en cours de rénovation par l'Anah ainsi que CDC Habitat (groupe Caisse des Dépôts), partenaire du plan. À cela s'ajoutent plus de 4 000 logements pour lesquels le projet de recyclage (démolition et reconstruction), porté par une collectivité, a déjà obtenu un financement. « Le reste des partenaires a également lancé son plan d'actions. La dynamique s'accélérera encore en 2020 », a souligné Julien Denormandie. Le plan est également soutenu par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), Action Logement et le réseau Procivis issu du mouvement HLM.