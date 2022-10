L'Assemblée nationale mise sur un plan de formation de tous les députés aux enjeux de la crise climatique

Le 19 octobre, le palais Bourbon a rempli la « première étape d'un cycle de formations ». À l'initiative de Yaël Braun-Pivet (Renaissance), présidente de l'Assemblée nationale, les 577 députés ont été invités à suivre une formation de trois heures aux enjeux de la crise climatique et écologique. Il s'agit de la première action d'un nouveau groupe de travail présidé par le président de la commission parlementaire du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Marc Zulesi (Renaissance). Ce groupe a, entre autres, pour vocation de « pérenniser un plan de formation pour le début d'année 2023 ».

Ce premier temps de sensibilisation a été entamé par une conférence, en forme de cours magistral, tenue par Philippe Grandcolas, directeur de l'Institut de systématique, évolution, biodiversité (Isyeb), Céline Guivarch, membre du Haut Conseil pour le climat, ainsi que la paléoclimatologue et membre du Groupement international d'experts du climat (Giec), Valérie Masson-Delmotte. Pour rappel, cette dernière a déjà dispensé les mêmes connaissances au gouvernement, au début du mois de septembre.

Les députés présents (seulement une trentaine, selon les informations du JDD, sur 113 inscrits, de tous les groupes politiques) ont ensuite participé à une série de quatre ateliers thématiques sur les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, le rôle des négociations internationales et les enjeux de justice sociale. Ces moments d'échanges entre politiques et scientifiques ont été animés par une douzaine de chercheurs et d'experts. Parmi eux, le climatologue Christophe Cassou ou encore la géographe Magali Reghezza-Zitt ont tous deux participé à la première initiative en la matière : la « formation premiers secours », montée par l'ancien député Matthieu Orphelin et le collectif Pour un réveil écologique et dispensée bénévolement pendant trois jours devant l'Assemblée nationale, en juin dernier. À l'époque, 154 députés avaient été « formés ».