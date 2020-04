Plan gouvernemental pour le déconfinement : 20 millions d'euros pour la pratique du vélo

La crainte d'un retour massif à la voiture le 11 mai et d'une hausse de la pollution de l'air, a conduit le Gouvernement à adopter un plan pour faciliter le recours au vélo sur le territoire. « Le déconfinement est le moment d'illustrer que le vélo est un mode de transport à part entière et pas seulement un loisir, a annoncé la ministre Élisabeth Borne. Pour encourager ce mouvement, nous renforçons la sécurité des cyclistes en soutenant le développement des pistes cyclables temporaires et nous incitons le plus grand nombre à utiliser le vélo en prenant en charge des réparations, l'installation de places de stationnement ou encore des formations. »

Un plan de 20 millions d'euros, dans le cadre du programme de certificat d'économie d'énergie « Alvéole », sera déployé en partenariat avec la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB). Il comprend notamment un « coup de pouce réparation vélo » avec une prise en charge exceptionnelle allant jusqu'à 50 euros d'un montant hors taxe pour la remise en état d'un vélo au sein d'un réseau de réparateurs référencés. La liste des réparateurs sera accessible en ligne prochainement.

Les coûts d'installation des places de stationnement temporaires seront pris en charge jusqu'à 60 %, et des formations gratuites « coup de pouce remise en selle » de 1 à 2 heures seront proposées, en petit groupe, aux Français.

Le plan va aussi s'accompagner d'une accélération de la mise en place du forfait mobilités durables, qui permet aux employeurs de prendre en charge, jusqu'à 400 euros, les frais de déplacement de leurs salariés sur le trajet domicile-travail effectué à vélo.

Parallèlement, le développement de pistes cyclables temporaires sera facilité pour des trajets plus sécurisés, grâce à de nouvelles voies de circulation pour les vélos, ou à l'élargissement des pistes cyclables existantes, sans autorisations réglementaires préalables. Le Gouvernement invite enfin les collectivités territoriales, en lien avec les représentants de l'État, à tout mettre en œuvre pour que les cyclistes puissent circuler en sécurité, notamment en maintenant les voies vertes accessibles lorsque les conditions d'ouverture pour les cyclistes y sont remplies. Des instructions ont été transmises aux préfets en ce sens.