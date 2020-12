Plan de relance : deux appels à projets dédiés à la pêche et l'aquaculture « durables »

Le 22 décembre, les ministres de la Mer et de l'Agriculture ont annoncé le lancement de deux appels à projets pour accélérer le développement d'une pêche et d'une aquaculture « durables et innovantes ». Ces appels à projets sont les premiers du volet pêche et aquaculture du plan de relance gouvernemental, doté d'une enveloppe de 50 millions d'euros d'ici à 2022.

Le premier sera lancé fin janvier 2021. Il a pour objectif d'accompagner les acteurs de la pêche et de l'aquaculture qui souhaitent investir dans le domaine du développement durable. La première vague de l'appel à projets est dotée d'un budget de 15 millions d'euros. Les dossiers pourront être déposés dès fin janvier et seront sélectionnés « au fil de l'eau », précisent les ministères dans un communiqué. Une deuxième vague sera lancée courant 2021. Le plan de relance prévoit par exemple de soutenir la mise en place de fermes piscicoles marines modèles « démontrant la compatibilité de l'aquaculture avec les objectifs de protection de l'environnement marin et des aires marines protégées ».

Le deuxième appel à projets vise à améliorer la performance énergétique ou environnementale des navires et des bateaux des filières de la pêche et de l'aquaculture. Le plan de relance prévoit de financer des prototypes et/ou démonstrateurs. Les dossiers pourront être déposés de début 2021 jusqu'à fin avril 2021 pour une sélection à l'issue de la période de dépôts. Cet appel à projets est doté de 15 millions d'euros.

La France hexagonale, les départements et régions d'Outre-mer, ainsi que les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sont éligibles à l'ensemble de ces dispositifs.