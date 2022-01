Plan vélo : la seconde édition de l'appel à projets Avelo 2 est lancée

La mise en œuvre des objectifs du Plan vélo et mobilités actives poursuit sa route en 2022. Barbara Pompili et Jean-Baptiste Djebarri, les ministres respectifs de la Transition écologique et des Transports, ont annoncé, ce mercredi 19 janvier, le lancement de la seconde édition de l'appel à projets Avelo 2. Pour rappel, ce programme est cofinancé par le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) et par l'Agence de la transition écologique (Ademe). L'an dernier, il a accompagné la mise en œuvre d'une politique cyclable pour 254 collectivités. Cette année, le programme en vise 146 de plus pour atteindre sa cible : assister 400 territoires, métropolitains ou d'outre-mer, afin de contribuer à tripler la part modale du vélo d'ici à 2024.

Ce second volet d'Avelo 2 se destine, cette fois, aux collectivités, intercommunalités ou syndicats de « territoires peu denses et moyennement denses, notamment les territoires ruraux, les villes moyennes, les communes multi polarisées ou encore les périphéries des agglomérations ». Les territoires concernés sont plus précisément limités à ceux comptant moins de 250 000 habitants, dont moins de 100 000 dans leur ville-centre. Comme l'an dernier, les projets recherchés doivent concerner la construction d'une stratégie de développement d'aménagements cyclables, l'expérimentation de services vélo, l'animation et la promotion de politiques cyclables ou le recrutement de chargés territoriaux de mission « vélo ».

Les dossiers de candidature peuvent être déposés, auprès de l'Ademe, jusqu'au 4 avril prochain.