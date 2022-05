Planification écologique : un secrétariat général mis en place auprès d'Élisabeth Borne

L'architecture de la planification écologique, annoncée par le candidat Emmanuel Macron lors de son meeting de campagne de Marseille, se met peu à peu en place. Après la nomination, le 16 mai, d'une Première ministre, Élisabeth Borne, chargée de la Planification écologique et énergétique, cette dernière a mis en place, le 20 mai, un secrétariat général qui se consacre à cette tâche.

« Placé auprès d'elle, il sera chargé de coordonner l'élaboration des stratégies nationales en matière de climat, d'énergie, de biodiversité et d'économie circulaire. Il veillera à la bonne exécution des engagements pris par tous les ministères en matière d'environnement », indique un communiqué de Matignon. Quelques heures avant, le président de la République avait nommé Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique.

C'est Antoine Pellion qui aura la charge de ce nouveau secrétariat général. Cet ingénieur des mines assurera également les fonctions de conseiller au cabinet de la Première ministre, en tant que chef de pôle écologie, transports, énergie, logement et agriculture. M. Pellion a occupé de multiples fonctions au sein de l'Administration, au ministère de la Transition écologique, à l'Élysée et à Matignon où il était déjà conseiller écologie, transports, énergie, logement et agriculture de Jean Castex. Celui qui a été directeur général d'En marche en 2019-2020 est aussi passé par le privé (Areva, Carrefour et Enedis) au cours de sa carrière.