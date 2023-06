Éolien en mer : la concertation est lancée en vue de la planification par façade maritime

Le Gouvernement demande aux préfets de lancer la concertation par façade maritime en vue d'identifier des zones de développement de l'éolien offshore. Objectif : lancer 18 GW de projets d'ici à 2035 et 14 GW supplémentaires d'ici 2050.

Le Gouvernement a demandé, par circulaire, aux préfets de lancer les concertations préalables à la planification de l'éolien en mer avec les acteurs de la mer et du littoral, dans le cadre des travaux de mise à jour des stratégies de façades maritimes. L'objectif : identifier des zones prioritaires de développement de l'éolien en mer pour les dix prochaines années et jusqu'en 2050. La cartographie devra être arrêtée d'ici à l'été 2024, en vue du lancement d'appels d'offres dès 2025.

Des objectifs par façade

Pour la première fois, des objectifs de puissance installée sont fixés par les pouvoirs publics par façade maritime : entre 7 et 11 gigawatts (GW) pour la Manche-mer du Nord d'ici à 2035 et entre 12 et 15,5 GW d'ici à 2050, entre 6 et 9,5 GW pour le Nord-Atlantique - Manche-Ouest en 2035 (dont 0,5 GW de flottant) et 17 et 25 GW en 2050, entre 2,5 et 5,5 GW pour la façade Sud-Atlantique en 2035 et entre 7 et 11 GW en 2050, et entre 3 et 4,5 GW en Méditerranée (dont 1 GW de flottant) d'ici dix ans et entre 4 et 7,5 GW d'ici 2050.

Soit 18 GW de capacités à attribuer d'ici à 2035 , en incluant 2,5 GW d'extension déjà identifiées, et 14 GW de capacités supplémentaires d'ici à 2050. Ce qui permettrait d'atteindre 40 GW d'éolien en mer mis en service à cet horizon, essentiellement en éolien posé.

A l'automne prochain, des débats publics mutualisés seront organisés par façade maritime, comme le prévoit la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. « Cette mutualisation des débats constitue une avancée pour la planification puisqu'elle permettra la prise en compte de tous les enjeux maritimes de manière intégrée, dans un même pas de temps et sur une même façade, dans le cadre d'une seule concertation. Elle permettra de conduire cet exercice à grande échelle avec les acteurs locaux et le public », indique le communiqué de presse des ministres.

5 % de zones de protection de la biodiversité

L'instruction aux préfets apporte également « des précisions sur les modalités de désignation des zones de protection forte pour répondre aux enjeux de préservation de la biodiversité et de compatibilité avec des activités économiques ». Avec un l'objectif d'atteindre « à terme » 5 % de zones de protection forte à l'échelle de la zone économique exclusive (ZEE) métropolitaine. Là aussi, des objectifs par façade sont fixés à 2027 : 1 % pour la Manche-mer du Nord, 3 % pour la zone Nord-Atlantique - Manche-Ouest, 3 % pour la façade Sud-Atlantique et 5 % pour la Méditerranée.