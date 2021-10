Les plans de relance sont l'occasion de combiner santé et transition climatique

« De nombreux » plans de relance économique post-Covid-19 « ne sont pas compatibles avec l'Accord de Paris » sur le climat de 2015 et auront « des implications sanitaires à long terme ». C'est l'un des constats alarmistes de l'édition 2021 du « Lancet Countdown ». Publié ce 21 octobre par la revue scientifique Lancet, ce rapport annuel traite des effets du changement climatique sur la santé, surveillés à l'aide de44 indicateurs.

Ce rapport intervient alors que s'ouvre le 31 octobre, la Conférence internationale sur le climat (COP 26), à Glasgow (Écosse). Les auteurs estiment qu'une action « urgente » est nécessaire pour intégrer la lutte contre le changement climatique dans les plans de relance post-Covid-19, mis en œuvre par les pays qui engagent des « milliers de milliards de dollars ». Le rapport exhorte les dirigeants politiques et les décideurs à utiliser ces dépenses publiques pour « réduire les inégalités ». « Encourager une relance verte, en créant de nouveaux emplois liés à la transition climatique et en agissant pour préserver la santé, créera des populations bien portantes aujourd'hui et à l'avenir », soulignent les auteurs. De même, les émissions de carbone doivent être « rapidement réduites pour améliorer la santé et assurer un avenir plus équitable et durable », plaident-ils.

De nombreux pays « sont mal préparés » aux effets du changement climatique sur la santé, prévient aussi le rapport. Une petite moitié de ceux interrogés (45 des 91) déclarent disposer d'un plan ou d'une stratégie nationale en matière de santé et de changement climatique.

« Alors que la crise de la Covid-19 se poursuit, chaque pays est confronté à un aspect ou l'autre de la crise climatique. Le rapport 2021 montre que les populations de 134 pays ont connu une augmentation de leur exposition aux incendies de forêts. Des millions d'agriculteurs et d'ouvriers du bâtiment ont perdu des revenus parce que, certains jours, il fait trop chaud pour qu'ils puissent travailler. La sécheresse est plus répandue que jamais », alerte le professeur Anthony Costello, directeur exécutif du rapport. « Il est encore temps de prendre une autre voie et de créer un avenir plus sain pour nous tous », conclut Marina Romanello, auteure principale du rapport.