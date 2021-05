Les producteurs européens de matières plastiques augmentent leurs investissements dans le recyclage chimique

L'association des producteurs européens de matières plastiques PlasticsEurope augmente ses investissements dans le recyclage chimique : de 2,6 milliards d'euros en 2025 à 7,2 milliards en 2030. Les membres de l'association prévoient de produire 1,2 million de tonnes (Mt) de plastiques recyclés en 2025 et 3,4 Mt en 2030.

Le recyclage chimique désigne un processus qui modifie la structure chimique des déchets plastique et qui permet de séparer les éléments de base qui constituent un plastique : les monomères (assemblés sous forme de polymères), les additifs, les colorants, ou encore les charges minérales. « Cette technologie peut aider à éviter la mise en décharge de certains déchets plastique qui ne peuvent être durablement recyclés par des processus mécaniques », selon PlasticsEurope.

« Cette augmentation de l'investissement illustre la détermination de l'industrie à s'attaquer au problème des déchets plastique et sert les ambitions du Green Deal européen en matière de climat et de durabilité. Toutefois, ce n'est qu'un début. Il faudra encore des investissements de taille pour pleinement exploiter les apports de cette technologie », déclare Markus Steilemann, président de PlasticsEurope et CEO de Covestro.