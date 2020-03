Alternative au plastique : la paille en papier « made in local »

Fabriquer des pailles en papier n'est, en soi, pas nouveau. Des usines tournent en Chine, aux États-Unis et même en Europe (ou à ses frontières). Mais l'approche est très largement perfectible pour proposer un produit restant accessible en prix et améliorant son empreinte environnementale par une production de proximité. C'est le pari lancé par la startup française Black System qui a démarré à l'automne 2019 sa première unité de production de pailles en papier à Trappes, en région parisienne. La start-up a travaillé sur une nouvelle conception technique pour obtenir un produit recyclable mais aussi compostable dans les conditions domestiques. Enfin, tous les ingrédients sont européens afin de maîtriser la traçabilité et l'impact carbone.

Mais c'est aussi du fait d'un modèle économique prenant appui sur la dissémination de petites unités de production proches des lieux de consommation que l'impact carbone affiché par cette paille en papier s'en trouvera amélioré. Chaque unité de production sera en capacité de produire en un mois la consommation d'un seul jour en France (soit 10 millions de pailles) : il y a donc matière à déployer au moins 4 ou 5 unités en France pour limiter la zone d'achalandage à quelques centaines de kilomètres, tout en laissant de la place pour d'autres alternatives.

Après Trappes, Black System entrevoit déjà une unité à Lyon et une en Guadeloupe. Le modèle est déjà reproduit ailleurs en Europe avec un site opérationnel en Slovaquie et en Serbie et d'autres en déploiement (Bulgarie, Autriche, Hollande, etc.).