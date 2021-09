Plastique : PlasticsEurope propose un taux européen d'incorporation de 30 % de recyclé en 2030

Le 9 septembre, PlasticsEurope a déclaré soutenir une obligation d'incorporation de matière recyclée dans les emballages plastique et appelle à un taux de 30 % d'ici à 2030. Cette mesure est envisagée par la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive Emballages et déchets d'emballages. Avec cette annonce, PlasticsEurope place le recyclage au cœur des stratégies de « prévention et de réduction des emballages superflus et des déchets d'emballages ». En février 2021, le Parlement européen s'était pour sa part prononcé en faveur d'une réduction de moitié des emballages.

« Il faut réduire les emballages plastique et les déchets qu'ils génèrent », estime les producteurs de polymères, ajoutant qu'« en appelant à un objectif de recyclage contraignant, [ils veulent] accélérer cette évolution et contribuer à la mise en œuvre du Pacte vert européen et du Plan d'action pour l'économie circulaire ».

Pour mettre en œuvre cet objectif, la fédération professionnelle des producteurs européens de plastiques défend la neutralité technologique (qui prend en compte tant le recyclage mécanique que chimique) et un système de « Mass Balance » « reconnu » (c'est-à-dire des règles qui permettent la traçabilité tout au long d'une chaîne de valeur).

PlasticsEurope explique que ses adhérents « vont investir des milliards d'euros dans la production de matières plastiques recyclées de haute qualité ». La fédération évoque notamment les investissements envisagés en Europe dans le domaine du recyclage chimique : 2,6 milliards d'euros d'ici à 2025 et 7,2 milliards d'ici à 2030. Elle rappelle aussi l'existence de la Circular Plastics Alliance, une initiative dans le cadre de laquelle quelque 280 acteurs ont annoncé viser l'incorporation de 10 millions de tonnes de plastique recyclé en 2025 (l'Europe consomme environ 50 millions de tonnes de plastique par an).