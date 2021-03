Plastiques à usage unique : un nouveau marquage européen à apposer sur quatre familles de produits

Le 16 mars, la Commission européenne a publié au Journal officiel de l'Union européenne un avis précisant l'obligation d'étiquetage prévue par la directive relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (directive SUP, pour single-use plastics).

Le texte présente le marquage qui devra être apposé à partir du 3 juillet 2021 sur quatre types de produits : les serviettes hygiéniques, les tampons et les applicateurs de tampons ; les lingettes humides, c'est-à-dire les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ; les produits du tabac avec filtres et les filtres commercialisés pour être utilisés avec des produits du tabac ; les gobelets pour boisson.

S'agissant des trois premières familles de produits, le marquage devra être apposé sur l'emballage de vente et l'emballage groupé. Le marquage des gobelets en plastique devra être apposé sur le produit proprement dit. Conformément à la directive, ce marquage signale « la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l'environnement résultant du dépôt sauvage ou d'autres moyens d'élimination inappropriés des déchets issus du produit ».