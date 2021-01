Une plate-forme pour tout savoir des politiques climat des institutions financières

Annoncée en octobre 2020, la plate-forme de la transparence climatique ou Climate Transparency Hub (CTH) est en ligne. Elle centralise les rapports climat des institutions financières françaises qui, depuis la loi de transition énergétique de 2015, doivent réaliser tous les ans un reporting climat.

En complément des rapports annuels, la plate-forme propose surtout des rapports dits « caractérisés », tous réalisés selon la même matrice de critères. « La matrice des critères consolide et organise l'ensemble des facettes du reporting climat, quels que soient les sujets abordés, les méthodes utilisées ou la manière dont ces informations sont déployées. Elle sert de focale pour guider l'observation et cibler les informations pertinentes », expliquent les créateurs de la plateforme, à savoir : Ademe, Commissariat général au développement durable, Autorité des marchés financiers et Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La matrice sera ajustée chaque année, après une période de consultation, en fonction des meilleures pratiques observées et des évolutions réglementaires. Elle servira aussi aux créateurs du CTH pour réaliser leur rapport annuel présentant l'état de l'art des pratiques de reporting climat.