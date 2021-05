Une plateforme pour aider les villes denses à s'adapter au changement climatique

L'Agence parisienne du climat lance avec de nombreux partenaires la plateforme Adptaville qui recense des solutions concrètes pour aider les villes denses, et en premier lieu la métropole du Grand Paris, à s'adapter à l'évolution du climat.

« Avec le changement climatique, les vagues de chaleur, ou au contraire de précipitations extrêmes, vont se multiplier et s'intensifier. Actuellement, 73 % de la population de la métropole parisienne est soumise à un effet d'îlot de chaleur urbain. Or, le nombre de jours de canicule pourrait doubler d'ici la fin du siècle, voire être multiplié par 5 à 10 dans un scénario pessimiste. Une inondation, comme celle de 1910, pourrait affecter 5 millions de citoyens de la métropole et causer jusqu'à 30 milliards d'euros de dommages directs », rappelle l'agence créée en 2011 pour accompagner la mise en œuvre du plan climat énergie de la Ville de Paris.

La plateforme propose une cinquantaine de solutions « très qualifiées et qui ont fait leurs preuves », tient à précise Karine Bidart, directrice générale de l'Agence parisienne du climat. Ces solutions, adaptées à chaque aléa climatique (canicule, inondation, sécheresse, etc.) présentent des degrés de sophistication et d'innovation très divers. Elles vont en effet de la toiture hydro-active aux kiosques rafraîchissants, en passant par un simple aménagement des horaires d'ouverture des parcs ou des peintures anti-chaleur. Pour chacune de ces solutions, censées être toutes réplicables, sont précisées les caractéristiques techniques, les coûts, les retours d'expérience et les contacts permettant de les mettre en œuvre. Et parce que ses promoteurs souhaitent proposer le maximum de solutions opérationnelles, un appel à candidature sera lancé en septembre 2021 pour venir enrichir le catalogue existant.