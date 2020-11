Déchets nucléaires : l'Andra lance une plateforme numérique dédiée à la concertation

Le 19 novembre, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) a mis en ligne un nouvel espace d'échange et de concertation à disposition du public. La plateforme concertation.andra.fr « a pour objectif d'élargir la démarche de dialogue et de concertation engagée par l'Andra depuis de nombreuses années autour de ses activités », annonce l'agence. Le dispositif abordera les projets « qui comportent de forts enjeux pour les citoyens et les territoires aux niveaux local et national ».

La plateforme proposera régulièrement des « modules de participation », des actualités et l'agenda des rendez-vous en relation avec ateliers, réunions publiques et conférences de concertation relatifs aux projets de l'Andra. Le site regroupe aussi l'ensemble des documents produits lors des concertations réalisées de 2016 à 2020.

S'agissant du projet de stockage géologique Cigéo, la concertation porte actuellement sur le thème de l'insertion du projet dans le territoire : aménagements territoriaux et cadre de vie, infrastructures de transports, cycle de l'eau, alimentation en énergie du futur site de stockage. « De prochaines sessions de concertation, concernant la phase industrielle pilote de Cigéo et la gouvernance du projet, seront prochainement accessibles au public via cette plateforme », ajoute l'Andra.