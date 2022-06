Le comité stratégique de filière « Nouveau Systèmes énergétiques » a ouvert la plateforme « Je décarbone », en partenariat avec l'Alliance industrielle pour la compétitivité et l'efficacité énergétique (Allice) et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

Son objectif : soutenir et faciliter la décarbonation des industriels et permettre aux porteurs d'offres de décarbonation de se structurer en filière et atteindre leur marché. À terme, l'accompagnement vise l'émergence de « champions industriels nationaux de la décarbonation ».

« L'industrie européenne, qui représente 19 % des consommations énergétiques, poursuit ses efforts de décarbonation et d'économies d'énergie pour fournir les biens que nous consommons, pointent les partenaires. L'objectif en la matière est ambitieux, mais réaliste : parvenir à réduire de 35 % nos émissions directes entre 2015 et 2030. »

L'initiative se structure autour d'une plateforme numérique d'échange qui proposera un référencement de solutions de décarbonation, une mise en relation entre les porteurs de solutions et les industriels et de mise en relation des entreprises. Elle compte également porter une animation à travers des ateliers régionaux et nationaux. Ces derniers prendront trois types de formes : l'un, « idécarbone expert », consacré aux intégrateurs, conseils, AMO et porteurs de solution, vise la structuration de la filière décarbonation. Il proposera des ateliers thématiques ainsi que des rendez-vous entre entreprises. Le second, « idécarbone filières industrielles », s'intéresse aux demandeurs de solution de décarbonation. Il cherchera à mieux appréhender l'enjeu des filières et massifier la demande pour proposer des offres compétitives. Le dernier, « idécarbone régions », s'adresse aux écosystèmes régionaux. Des ateliers seront organisés avec des experts, des commissaires aux comptes. Ils souhaitent rassembler des porteurs de solutions technologiques et financières aux clients finaux d'un territoire.

Une première rencontre, IDécarbone Experts, aura lieu le 7 septembre 2022 à Paris. À noter : le référencement sur la plateforme est nécessaire pour prendre part à cette rencontre.