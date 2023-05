Le Shift Project lance une plateforme en ligne de diagnostic de la résilience des territoires

Le groupe de réflexion Shift Project a développé et mis en ligne une plateforme qui synthétise des bases de données publiques pour aider à réaliser le diagnostic d'un territoire (commune, EPCI, département, etc.) en matière de résilience.

En indiquant le code postal ou le nom d'un territoire, la plateforme « Territoires au futur » présente une sélection d'indicateurs de vulnérabilité et de résilience dans quatre domaines clés : l'agriculture et l'alimentation, l'économie et l'emploi, le logement et l'habitat ainsi que la mobilité. « Permettant un diagnostic du territoire à la maille communale, intercommunale, départementale et régionale, ces informations locales visent à faciliter la mobilisation des élus et décideurs locaux. Chaque vulnérabilité mise en lumière par la plateforme est une invitation à agir en faveur de la résilience du territoire », indique le Shift Project. Cet outil analyse notamment le rythme d'artificialisation des sols et les gaz à effet de serre émis par les activités et les ménages du territoire, ou encore la proportion de passoires thermiques dans le parc de logements du territoire.