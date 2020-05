Suivi du trafic routier : le Cerema lance une plateforme web

Le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) lance une plateforme web pour suivre l'évolution du trafic routier dans le cadre du déconfinement. Il se base pour cela sur des indicateurs de suivi du trafic routier du réseau routier national non-concédé, géré par les services du ministère de la Transition écologique et solidaire. Ces indicateurs comparent le trafic actuel à un trafic « avant crise ».

Le Cerema a notamment constaté que, depuis le début du déconfinement, les premières données de trafic tous véhicules sont de l'ordre de 25 % inférieures aux données « avant crise ».

La plateforme suit aujourd'hui plus particulièrement les poids-lourds (PL) et autocars. « Elle permet de visualiser et quantifier la baisse du trafic poids-lourds pendant la période de confinement, qui a été plus lente et plus limitée que celle concernant l'ensemble des véhicules, ou encore le niveau de trafic des PL durant la première semaine de déconfinement, qui a été de l'ordre de 10 % inférieur à la période "avant crise" », illustre le Cerema.

La plateforme devrait, à terme, inclure également les données des principales agglomérations, des routes départementales et des autoroutes.