Plomb : une campagne de dépistage du saturnisme lancée dans le Rhône

Metaleurop a exploité durant vingt-sept ans une fonderie de plomb à Arnas, dans le Rhône. Pour lever les inquiétudes liées à la pollution des sols par le plomb, une nouvelle campagne de dépistage du saturnisme est lancée.

La CPAM et la MSA ont recensé 2 000 enfants et femmes enceintes concernés par le dépistage.

Dès la semaine prochaine, les femmes enceintes et les moins de 18 ans résidant dans un périmètre situé autour de la commune d'Arnas (Rhône) bénéficieront d'un test de dépistage gratuit du saturnisme. En cause ? L'exploitation de 1974 à 2001 d'une fonderie de plomb par la société Metaleurop qui a contaminé les sols. Si cette nouvelle campagne est lancée, c'est que les questions sur les conséquences de cette pollution historique ont repris de la vigueur après la publication d'une enquête du journal régional « Le Progrès ». Les journalistes ont notamment réalisé des mesures de plomb dans le sol et ont indiqué que les riverains étaient toujours exposés. « Les articles du Progrès ont fait naître des inquiétudes, a indiqué Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Villefranche-sur-Saône, à l'occasion d'un point presse de présentation de l'opération, mardi 17 janvier. La campagne de dépistage permettra de voir s'il y a un réel danger (…). Depuis 2005 toutefois, aucun cas n'a été déclaré en lien avec ce site. »

Une première campagne avait été organisée en 1999 pour les populations résidentes, gardées ou scolarisées dans un rayon d'un kilomètre autour du site. Sur les 699 enfants de 0 à 12 ans dépistés, 15 dépassaient alors les seuils en vigueur. En 2014, une seconde opération s'est intéressée aux 20 enfants et à une femme enceinte habitant dans un rayon de 450 mètres autour du site. Deux personnes ont présenté des taux supérieurs aux normes. À noter également : le saturnisme est une maladie à déclaration obligatoire par les professionnels de santé aux autorités sanitaires.

Pour cette nouvelle et troisième campagne de dépistage, le périmètre englobera une zone plus large que la première campagne, puisqu'elle couvrira une partie des territoires des communes de Gleizé, d'Arnas et de Villefranche-sur-Saône. « Avec les vents, Villefranche peut être concernée, a souligné Thomas Ravier, maire de Villefranche-sur-Saône. L'analyse des terres a conduit à retenir un périmètre plus large. »

Un bon pour analyses

« Nous avons travaillé avec la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et la Mutualité sociale agricole (MAS) du Rhône pour identifier les mineurs et les grossesses déclarées résidant dans cette zone, a expliqué Marielle Schmitt, responsable du pôle santé publique à l'Agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes. La CPAM a recensé 1 900 enfants et femmes enceintes et la MSA 100. » Les deux organismes leur enverront, la semaine prochaine, un bon de dépistage avec lequel ils pourront faire réaliser un dosage du plomb dans le sang dans un laboratoire d'analyses ou par l'intermédiaire d'un cabinet d'infirmiers. Ce bon sera valable jusqu'au 31 juillet 2023. Pour intégrer également les femmes enceintes qui relèvent d'un autre régime de sécurité sociale ou les enfants qui sont seulement scolarisés ou gardés dans la zone, les établissements scolaires et les crèches ainsi que les médecins seront sensibilisés et mis à contribution. Les plombémies prescrites seront prises en charge à 100 %. « Les résultats de l'opération seront diffusés sur les sites internet de l'ARS et de la préfecture », a assuré Marielle Schmitt.