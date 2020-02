Pneumatiques : le Conseil de l'Union européenne adopte le nouveau règlement sur l'étiquetage

Ce mardi 25 février, le Conseil de l'Union européenne a adopté une révision du règlement relatif à l'étiquetage des pneumatiques. Le texte fixe de nouvelles règles concernant certains paramètres environnementaux, tels que l'efficacité en carburant et le bruit. « Le système d'étiquetage des pneumatiques vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution sonore dans le secteur des transports et à renforcer la sécurité routière », rappelle le Conseil. Il précise que « les pneumatiques, principalement du fait de leur résistance au roulement, représentent entre 20 et 30 % de la consommation de carburant d'un véhicule ».

Ce texte avait été proposé par la Commission européenne en mai 2018 et avait fait l'objet d'un accord provisoire entre le Parlement européen et le Conseil en novembre 2019. Il doit maintenant être formellement approuvé par le Parlement européen.

L'une des principales modifications du règlement est la prise en compte des pneus de camions et d'autobus, ainsi que des pneus rechapés. « Les exigences relatives aux pneumatiques rechapés s'appliqueront une fois qu'une méthode d'essai appropriée pour mesurer la performance de ceux-ci sera disponible », précise le Conseil. De même, le nouveau règlement introduit des dispositions prévoyant l'ajout de paramètres concernant le kilométrage et l'abrasion « dès que des méthodes d'essai adaptées seront disponibles ». Ces dispositions doivent permettre de réduire les quantités de microplastiques produits par l'usure des pneus.

Le règlement modifié supprime aussi les classes de performance non utilisées de l'échelle. De même, il fixe de nouvelles obligations d'affichage des étiquettes, actualise le dessin de l'étiquette et ajoute un pictogramme pour l'adhérence sur la neige et sur le verglas.