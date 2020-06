L'État encourage les acteurs de la commande publique à acheter des pneus rechapés

Le ministère de la Transition écologique et solidaire vient de publier un document pour inciter les acteurs de la commande publique à acheter des pneus rechapés pour leurs poids lourds, annoncent le Syndicat national du caoutchouc et des polymères (SNCP) et le Syndicat des professionnels du pneu. Ce document s'inscrit dans le cadre de l'engagement pour la croissance verte (ECV) conclu en février 2017 entre l'État et le SNCP, pour faciliter le développement de l'économie circulaire du pneumatique. Il est aussi cohérent avec l'article 60 de la loi économie circulaire de février 2020 qui prévoit que « les achats de pneumatiques effectués par l'État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs, portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s'est révélée infructueuse ».

Le document du ministère explique que les « acheteurs publics doivent intégrer dans leurs documents de marché une clause environnementale prévoyant le recours à des pneumatiques rechapés [pour leurs poids lourds] ». Si la première consultation est infructueuse, ils peuvent « [intégrer] des dispositions environnementales (critères, spécifications techniques, conditions d'exécution) [qui permettront] de retenir des offres, certes moins ambitieuses que 100 % de pneus rechapés, mais qui donneront un signal fort aux hypothétiques candidats dans le sens du développement durable et de l'innovation ».

Le document présente deux critères d'attribution et deux conditions d'exécution. Il développe aussi les arguments environnementaux et économiques favorables aux pneus rechapés.