Plus de 700 000 logements ont été rénovés en France en 2022, soit une multiplication par dix en cinq ans. Rachida Boughriet, journaliste chargée du dossier pour Actu-Environnement Le Mensuel, explique les raisons de cette accélération.

L'objectif du gouvernement est de rénover 700 000 logements par an. Le but ? Améliorer leur efficacité énergétique et contribuer non seulement à atteindre la neutralité carbone, mais aussi à atténuer la précarité des ménages. Cet objectif a été atteint en 2022, selon les estimations de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), qui attribue le mérite à la politique d'aides publiques. Cette dernière s'appuie depuis 2020 sur son dispositif phare, MaPrimeRénov'. Et selon Rachida Boughriet, journaliste spécialisée d'Actu-Environnement, l'État compte passer la vitesse supérieure en 2023, avec un soutien financier augmenté et un encadrement renforcé, avec notamment Mon Accompagnateur Rénov'.

Pour explorer le sujet en profondeur

Dans un rapport paru en mai 2022, l'Agence de la transition écologique (Ademe) et l'Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) préconisent de flécher les aides financières seulement vers des rénovations performantes à l'avenir. Ces dernières doivent cibler la norme « Bâtiment basse consommation (BBC) Rénovation » équivalent à une classe A ou B du diagnostic de performance énergétique (DPE), pour que le secteur atteigne la neutralité carbone en 2050.

Le cadre de mise en œuvre du dispositif Mon Accompagnateur Rénov' a été fixé par arrêté en décembre 2022. Il confirme le caractère obligatoire de son recours pour certaines demandes d'aides de l'Anah à la rénovation.

Aux dernières nouvelles

Le 17 janvier, le Sénat a lancé une commission d'enquête. Celle-ci va interroger, durant le mois de février, des responsables politiques et administratifs ainsi que les différents acteurs du secteur dans l'optique d'évaluer l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement.

Une proposition de loi, présentée par des députés Renaissance et déjà adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, le 19 janvier dernier, vise à ouvrir le tiers-financement pour rénover les bâtiments de l'État ou des collectivités territoriales. Ce dispositif serait mis en place à titre expérimental pendant cinq ans sous forme de contrats de performance énergétique (CPE).

Malgré le chemin qu'il reste à parcourir pour améliorer l'efficacité énergétique de l'ensemble du parc tertiaire, l'Observatoire de l'immobilier durable (OID) note déjà un progrès grâce à l'application du décret Tertiaire et la première obligation déclarative des bâtiments assujettis. La consommation moyenne d'un bâtiment de bureaux en France a baissé de 9 % entre 2020 et 2021.