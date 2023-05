Recyclage chimique : Eastman fait le point sur ses approvisionnements en PET

Le 11 mai, Eastman a annoncé avoir signé deux accords et « sécurisé un volume important de matières premières nécessaires à la mise en service de son usine » de recyclage chimique du polyéthylène téréphtalate (PET), à Saint-Jean-de-Folleville (Seine-Maritime). Plus précisément, en début d'année, l'entreprise avait assuré « environ la moitié » des besoins nécessaires. Elle explique que « grâce à ces accords supplémentaires significatifs, [elle approche] de l'objectif de 80 % de matières premières sécurisées [qu'elle prévoit] d'atteindre d'ici à la fin de l'année ».

Concrètement, le premier accord évoqué par Eastman est celui signé avec Citeo. L'éco-organisme a attribué à l'industriel, en partenariat avec Paprec, un lot de près de 12 000 tonnes par an de pots et barquettes en PET. Ce lot « constitue une base solide dans l'atteinte des objectifs d'Eastman de sécurisation de déchets d'origine française pour son usine », explique l'entreprise. Le second accord a été conclu avec Interzero, un spécialiste du tri basé en Allemagne, et porte sur 25 000 tonnes de déchets supplémentaires. Ces quantités s'ajoutent aux 20 000 tonnes déjà prévues par un premier accord signé en septembre 2022 entre les deux partenaires.

Eastman précise en outre qu'« un autre accord a été conclu à la fin de l'année dernière avec une entreprise leader dans le domaine de la gestion des déchets et du recyclage ». Il porte « sur environ 30 000 tonnes de déchets supplémentaires [et] permet un maillage géographique plus large des approvisionnements stratégiques en déchets ».

Ces annonces concernent l'approvisionnement de la première phase du projet qui, dorénavant, en compte deux. Plutôt que de construire d'emblée un site capable de traiter 160 000 tonnes de déchets en PET par an, Eastman compte déployer deux tranches d'environ 100 000 tonnes. La première unité est annoncée « en 2026 », avec un retard d'un an par rapport au calendrier initial.