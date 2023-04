Fin de la vaisselle jetable : quatre enseignes de restauration appliquent la loi, une quarantaine s'engagent

Ce vendredi 28 avril, le ministère de la Transition écologique a fait un nouveau point sur la fin de la vaisselle jetable dans les fast-foods. « Les enseignes ont bien engagé la mise en conformité de leurs restaurants », estiment les pouvoirs publics.

Dorénavant, quatre enseignes annoncent être totalement en conformité, une quarantaine ont transmis un plan d'actions correctives et deux n'ont toujours pas de plan, explique le ministère, qui ne cite pas les deux récalcitrants. Ces plans d'actions « visent une mise en conformité des restaurants d'ici la fin juin, à l'exception de quelques cas spécifiques ». Ils devraient être publiés en ligne d'ici fin mai, à la demande du ministère.

Par ailleurs, les pouvoirs publics annoncent « [un renforcement des] contrôles (…) pour surveiller le respect de leurs plans d'action ». À cette date, 16 contrôles ont été effectués dans des restaurants. Ils ont donné lieu à trois amendes et à huit rappels à la loi. Un prochain point d'étape sera réalisé « d'ici la fin de l'année ».

Ces annonces interviennent après une réunion qui a rassemblé, jeudi, au ministère, une quarantaine d'enseignes du secteur.

Des enseignes qui traînent des pieds

Depuis janvier dernier, la loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec) impose aux restaurants de servir les repas qu'ils proposent dans de la vaisselle réemployable. Cette interdiction des emballages jetables vise tout particulièrement les repas de la restauration rapide consommés sur place. Concrètement, le décret d'application impose cette mesure aux restaurants d'au moins 20 couverts.

Du 9 au 22 janvier, une centaine d'activistes de Zero Waste avaient inspecté 286 restaurants répartis dans 48 villes, afin de vérifier l'application de la loi. « Plus de la moitié (57 %) des établissements visités continuent d'utiliser uniquement de la vaisselle jetable pour la restauration sur place », constate l'ONG qui pointaient du doigt l'absence de respect total de la loi par KFC et Quick. Burger King (avec 59 % des 57 restaurants visités en conformité) et McDonald (avec « seulement » 26 restaurants en infraction sur 110 visités) étaient plus avancés.

Dans la foulée, le ministère de la Transition écologique confirmait que l'application de la loi laissait à désirer. Il menaçait de sanctions les restaurants qui continuent à servir des repas dans de la vaisselle et des emballages jetables. Surtout, il confirmait que dix enseignes n'avaient toujours pas transmis leur plan d'action : cinq spécialistes de la restauration collective (1001 Repas, Compass Group - connu, notamment, sous la marque Eurest -, Elior, Dupont Restauration et Restoria) et cinq enseignes de restauration rapide (Domino's, Five Guys, McDonalds Antilles, Nabab Kebab et Starbucks).