Pollens : les effets du changement climatique diffèrent selon les espèces

Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), le réseau des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (Atmo France) et l'Association des pollinariums sentinelles de France (APSF) publient, ce mardi 17 mars, leur rapport de surveillance sur les émissions de pollens et moisissures dans l'air ambiant pour l'année 2019.

Ce suivi confirme l'impact du changement climatique sur la pollinisation : « Le changement climatique se manifeste principalement par une élévation des températures moyennes, un allongement des périodes chaudes et une modification du régime des précipitations. Or, la pollinisation est directement liée à la température et aux précipitations, qui ont un impact sur les dates de floraison et les quantités de pollens émis », concluent les trois organismes.

Mais selon les espèces, les effets sont variables. « Pour les arbres à chatons et la plupart des plantes vivaces, un climat plus chaud entraîne une forte hausse des quantités de pollen émises ». Ainsi, en trente ans, les émissions de pollen du bouleau ont progressé de 21 à 126 grains par mètre cube d'air et par an, selon les zones.