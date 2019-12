Les pollinisateurs butinent moins à cause du réchauffement climatique

Selon les travaux d'une équipe de chercheurs européens, dont des français du Muséum d'histoire naturelle (MNHN), le réchauffement climatique modifie la période de vol des insectes pollinisateurs. En étudiant 2 000 espèces entre 1960 et 2016 dans vingt pays d'Europe, les scientifiques ont démontré que les pollinisateurs volent de manière moins synchronisée depuis soixante ans.

Les périodes de vol évoluent pour beaucoup d'entre eux, et de manière différente. Certains volent six jours plus tôt et deux jours de moins en moyenne. « En France par exemple, le pic d'activité des insectes pollinisateurs est désormais début juillet, contre mi-juillet dans les années 1960 », constatent les chercheurs. Ces modifications varient en fonction des espèces. Au final, les différents groupes de pollinisateurs se retrouvent isolés au cours de la saison. Ce qui aboutit à une baisse de la diversité des pollinisateurs de 3 à 9 % en Europe de l'Ouest.

Ces changements de période de vol coïncident avec une hausse brutale des températures entre 1980 et 1995. « Des conséquences, a priori négatives, sont à prévoir sur la pollinisation des cultures et des fleurs sauvages », préviennent les scientifiques.