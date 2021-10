[Pollutec] Le groupe Saur et la start-up Inovaya renforcent leur collaboration

À l'occasion du salon Pollutec, le spécialiste du traitement de l'eau Saur et la start-up InovaYa ont annoncé une collaboration renforcée. Inovaya a mis au point une unité mobile de filtration et de traitement de l'eau. Cette technologie permet par exemple d'exploiter des eaux de surface et de forage en vue de leur potabilisation ou encore la filtration de l'eau claire, faiblement chargée en particules.

Les deux entités veulent multiplier les collaborations. Après une première convention de partenariat technique, signée en 2020 avec Nevers Métropole pour une expérimentation de potabilisation des eaux de la Nièvre, Saur et InovaYa envisagent un autre projet visant l'amélioration de la qualité de l'eau dans plusieurs hameaux en Ardèche.

Aussi, des travaux communs seront menés sur le développement d'une application de dimensionnement des unités mobiles de traitement grâce à la mise en place d'un jeu de données fournies par Saur, de règles métiers définies conjointement et la création d'une interface homme-machine. « Le développement de technologies intelligentes dans le domaine de l'eau est un axe clé de notre politique d'innovation », explique Vincent Pégoud, directeur général adjoint France Est de Saur. « Cette collaboration avec le groupe Saur nous permettra de partager nos savoirs et nos expériences », estime, quant à lui, Khaled Al Mezayen, président et cofondateur d'Inovaya.