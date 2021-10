[Pollutec] Un partenariat ouvre la voie au recyclage et à l'écoconception des ficelles agricoles

La société Adivalor, chargée de la valorisation des déchets agricoles en France, vient de nouer un nouveau partenariat pour structurer le circuit de recyclage des ficelles agricoles. Lors de l'ouverture du salon Pollutec 2021, ce mardi 12 octobre à Lyon, l'entreprise néerlandaise Healix, épaulée par le groupe israélien Tama, a annoncé avoir signé un contrat pluriannuel de fourniture de déchets de ficelles agricoles avec Adivalor. « Cet accord consolide notre ambition d'atteindre l'objectif d'un taux de recyclage de 100 % pour les plastiques agricoles utilisés en France », déclare Pierre Lépinau, P-DG d'Adivalor.

Concrètement, les ficelles usagées collectées, puis triées par Adivalor, seront envoyées à Healix. Cette dernière les recyclera en polypropylène recyclé, « avec un niveau de pureté tellement élevé qu'il peut être utilisé pour fabriquer de nouvelles ficelles agricoles », affirme Healix, dans un communiqué.

Le matériau peut aussi être utilisé dans d'autres applications, dans une démarche d'écoconception : géotextiles, cordages maritimes, thermoformage, etc. Tama, par exemple, a déjà annoncé exploiter le polypropylène recyclé d'Healix pour produire une nouvelle gamme de ficelles agricoles, « Tama Cycle Twine ». « Ce développement et cette étroite coopération constituent une étape importante dans la création d'un circuit d'utilisation circulaire des ressources permettant de collecter et de réutiliser les matériaux de mise en balles usagés », conclut Healix.