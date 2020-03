Ile-de-France : la pollution de l'air des écoles diminue mais reste un sujet de préoccupation

L'amélioration de la qualité de l'air dans les écoles franciliennes se poursuit même si la situation reste préoccupante dans 467 établissements, révèle l'association Respire. L'ONG a publié, lundi 9 mars, une carte actualisée des écoles polluées basée sur les données 2018 fournies par Airparif, l'association agrée de surveillance de la qualité de l'air. Les données portent sur l'air extérieur, et non sur la pollution de l'air intérieur, des différents établissements accueillant des enfants ou des adolescents : crèches, écoles, collèges, lycées.

La carte prend en compte les données pour trois paramètres : le dioxyde d'azote (NO 2 ), les particules fines (PM10) et les particules extra-fines (PM2,5). Les 467 établissements préoccupants sont ceux pour lesquels les seuils réglementaires de NO 2 sont dépassés : 350 se situent à Paris, 104 dans la petite couronne et 13 en grande couronne. Ils étaient au nombre de 643 en 2017. Le NO 2 , qui est émis en majeure partie par le trafic routier, irrite les voies respiratoires et affecte particulièrement les personnes fragiles comme les asthmatiques.