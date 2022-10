Pollution de l'air : l'État condamné à payer 20 millions d'euros d'astreinte

Et une condamnation de plus au plus haut niveau ! La vacuité de ce gouvernement en matière de transition écologique - qui n'a du reste rien à "envier" à ses prédécesseurs sur le sujet - continue d'être clairement établie par la plus haute juridiction nationale. Le concert de casseroles judiciaires qui suit l'Etat va-t-il enfin lui ouvrir les yeux de nos dirigeants ?

J'ai en revanche du mal à comprendre en quoi l'ANSES, qui brille par son positionnement plus que contestable en matière de transition écologique (la dernière étant le relèvement du seuil de potabilité des eaux de consommation humaine de 0,1 microgramme/l à 0,9 d'ESA-métolachlore, véritable scandale sanitaire et cadeau en or massif à l'agrochimie - cf Canard enchaîné du 12/10/2022), se voit attribuer 4 M€, tandis que les Amis de la Terre, à l'origine du contentieux tranché en leur faveur, se voient affecté la somme de 50 000 €. Disposez-vous d'une explication, M. RADISSON ?

Mais ce qui est proprement insupportable, c'est que ce soit le contribuable qui soit in fine condamné pour la médiocrité de ses dirigeants en matière de transition écologique. Tant que ceux-ci ne seront pas personnellement comptables de leurs fautes, rien de changera en profondeur.

