Pollution de l'air : l'OMS durcit les seuils de qualité de l'air

Revoir les principaux seuils européens Un alignement sur les recommandations de l'OMS entraînerait un durcissement des principales valeurs réglementaires européennes.

Concernant le NO 2 , l'Europe a fixé une valeur limite à 40 µg/m3, en moyenne annuelle. Un alignement sur la recommandation de l'OMS reviendrait à l'abaisser à 10 µg/m3.

Les PM 10 font l'objet de deux valeurs limites : 40 µg/m3 en moyenne annuelle et 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq jours par an. L'OMS préconise 15 µg/m3 pour la première et 45 µg/m3 pour la seconde. Quant à la valeur limite européenne pour les PM 2,5 , elle devrait être réduite de 20 à 5 µg/m3 en moyenne annuelle.

L'ozone, enfin, fait l'objet d'une valeur cible de 120 µg/m3, en moyenne sur huit heures, à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par an. L'OMS recommande 100 µg/m3.