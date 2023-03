Pollution de l'air : 99 % de la population mondiale vivraient au-dessus des seuils de l'OMS

La pollution de l'air aux particules fines de 2,5 microns ou moins (PM 2,5 ) est ubiquitaire sur Terre, selon les résultats d'une étude publiée le 6 mars dans The Lancet Planetary Health. Une équipe de chercheurs de l'université Monash de Melbourne s'est attelée à estimer les concentrations moyennes, journalières et annuelles, de 175 des 193 pays du monde à partir d'un corpus international de données.

Ces mesures, enregistrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2019, proviennent de 5 446 stations de mesure de la qualité de l'air extérieur installées dans 65 pays (regroupant 73 % de la population mondiale et couvrant 56 % de la surface terrestre). La majorité de ces points de mesure se situent aux États-Unis, en Europe, en Chine et en Australie ainsi que dans les grandes villes du Canada, du Mexique, du Brésil ou encore de l'Inde. Les particules mesurées étaient donc principalement associées à l'activité humaine, en particulier au trafic routier. Pour extrapoler leurs statistiques au reste de la planète, les chercheurs ont associé plusieurs modèles météorologiques et physicochimiques à une technologie de « machine learning ». Résultat : d'après leurs estimations, la concentration annuelle moyenne de PM 2,5 sur Terre, au cours des deux dernières décennies, se chiffre à 32,8 microgrammes par mètre cube (µg/m3).