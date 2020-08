Pollution de l'Aisne : les pêcheurs portent plainte contre Nestlé

La Fédération de pêche des Ardennes a déposé une plainte, le 12 août, contre le groupe Nestlé après la pollution de la rivière Aisne qui a entraîné la mort de milliers de poissons. L'usine Nestlé de Challerange (Ardennes), qui fabrique du lait en poudre, est à l'origine de cette pollution. « Tout est mort sur une portion de sept kilomètres et trente mètres de large », a fustigé le président de la fédération de pêche. L'usine de Nestlé a confirmé un « débordement ponctuel et involontaire d'effluents de boues biologiques » de sa station d'épuration, « sans présence de produits chimiques ».

Selon la préfecture des Ardennes, les services de l'État sont mobilisés depuis le 10 août, avec les élus et la fédération de pêche pour faire face aux conséquences de la pollution qui est survenue entre le 9 et le 10 août. Le ramassage des poissons morts s'est achevé le 13 août. Plus de 4 tonnes de poissons ont été ramassées par les pêcheurs, les sapeurs-pompiers et l'ensemble des bénévoles, a indiqué, le 14 août, la préfecture dans son dernier communiqué de presse.

L'entreprise a repris son activité. Toutefois, l'arrêté préfectoral de mesure d'urgence, pris le 11 août, « reste applicable et les rejets de cette entreprise dans le milieu naturel demeurent interdits le temps de s'assurer de leur conformité à la réglementation et de la mise en place des mesures correctives imposées par l'État », a ajouté la préfecture.