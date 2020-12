Pollution atmosphérique : bilan des engagements transports de 12 agglomérations

Mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) et sortie du diesel et de l'essence, politique pour réduire la place de la voiture, aides financières pour changer de mode de transport ou de déplacement, développement du vélo et des transports en commun, mesures spécifiques pour protéger la santé des enfants (35127) et enfin, pérennisation des aménagements et mesures Covid19 : comme l'année dernière, le Réseau Action Climat, Unicef France et Greenpeace France ont décortiqué les engagements de 12 agglomérations sur des mesures clefs selon eux de la lutte contre la pollution atmosphérique.

Les villes les plus en avance sur ces questions sont Paris, Grenoble et Lyon. Par rapport à l'année dernière, l'ensemble des villes ont progressé sur la question. « On note un engouement (presque) généralisé à travers une multiplication des engagements en faveur du développement du vélo et une volonté d'amélioration des services de transport en commun », constate les associations. Reste parmi les retardataires : Nice et Toulouse. Marseille qui figurait en queue de peloton l'année dernière a transformé la plupart de ses indicateurs « en retard » à « en bonne voie » (tarification attractive des transports en commun, doublement de l'offre de transport, pérennisation des aménagements provisoires liés au Covid-19) ou avec de timides progrès. « Même si Marseille a un retard important à combler en matière de réduction de l'emprise de la voiture, la dynamique de la nouvelle équipe municipale est globalement positive avec la généralisation de la baisse de la vitesse à 30 km/h ou encore l'opposition à la poursuite des travaux du Boulevard Urbain Sud », pointent les associations.

Quelle pérennisation des aménagements cyclables temporaires ?

Concernant les aménagements initiés suite à la crise sanitaire, cinq villes (Bordeaux, Grenoble, Marseille, Paris, Rennes) sont en bonne voie et ont - ou devraient - pérenniser ces derniers. Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse ont lancé des évaluations de ces aménagements sans garantie qu'ils soient pérennisés ou prévoient uniquement une prolongation. Strasbourg est quant à elle en retard : très peu d'aménagements provisoires ont été mis en place et rien n'indiquent qu'ils seront pérennisés.