Des milliers de billes de plastique polluent des plages de Loire-Atlantique

« C'est au tour de la Loire-Atlantique d'être le théâtre d'une pollution massive aux granulés plastiques industriels plus communément appelés pellets ou, trop poétiquement larmes de sirènes », alerte l'association Surfrider, dans un communiqué, le 16 janvier. Les plages de Pornic, de Batz-sur Mer et de la Bernerie-en-Retz sont particulièrement touchées, ajoute Surfrider, qui estime les billes de plastique présentes par « centaines de milliers ».

« C'est la troisième pollution massive de ce type en seulement un mois » sur le nord de la côte Atlantique, ajoute l'association. Début décembre 2022, c'est sur les plages du Finistère, dans la baie d'Audierne (plage de Pors Karn Penmarc'h, la pointe de la Torche, Plomeur, Tronoën, Tréguennec…), qu'une telle pollution a été constatée, « pollution encore visible à ce jour ».

« Il se pourrait très bien qu'un ou plusieurs conteneurs chargés de pellets de plastique ait été perdus en Atlantique Nord et déversent leurs cargaisons sur les plages adjacentes, ou encore d'un relargage d'un conteneur perdu il y a certain temps, indique Cristina Barreau, chargée de l'étude des microplastiques chez Surfrider Foundation Europe. Il peut aussi s'agir d'un accident industriel mal géré et qui a conduit à la dispersion de pellets dans le milieu. »

Yannick Moreau, le maire des Sables-d'Olonne (Vendée), commune également touchée par cette pollution, a annoncé sa décision de porter plainte contre X, le 10 janvier sur Twitter. Il « demande à la justice de retrouver et condamner le navire pollueur dont la cargaison souille nos plages ». Jean-Michel Brard, maire de Pornic, a aussi porté plainte contre X pour pollution du littoral de sa commune et demande la recherche des responsables.