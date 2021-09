Pollution aux PCB en Mayenne : le Conseil d'État rend le dispositif de surveillance moins contraignant

Les arrêtés préfectoraux de 2014 et 2016 fixant des prescriptions complémentaires à la société Aprochim pour son site de traitement de déchets industriels de Grez-en-Bouère (Mayenne) faisaient l'objet de litiges devant la justice administrative. Par une décision du 23 septembre 2021, le Conseil d'État en fait une interprétation peu favorable à la protection de l'environnement.

Plusieurs associations de protection de l'environnement, mais aussi, pour des raisons opposées, l'exploitant de ce site classé Seveso seuil haut, avaient attaqué les arrêtés préfectoraux qui avaient fixé des prescriptions complémentaires. Ceux-ci avaient été pris à la suite du constat d'un dépassement des normes autorisées pour les dioxines et polychlorobiphényles (PCB) de type dioxines. Le 27 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes avait annulé l'arrêté de 2014 du fait qu'il ne comportait pas de dispositif contraignant permettant de sanctionner l'exploitant pour les émissions diffuses liées à son exploitation, et annulé partiellement l'arrêté de 2016. Le jugement avait été confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes le 4 octobre 2019.

Sur un pourvoi du ministère de la Transition écologique, le Conseil d'État annule la décision d'appel et renvoie l'affaire devant la même cour pour être rejugée. Afin d'éviter que les animaux d'élevage situés à proximité du site de l'installation ne consomment des herbes dont la concentration en dioxines et en PCB de type dioxine excède les valeurs réglementaires, le préfet avait fixé des prescriptions imposant que la concentration moyenne sur cinq mois glissants mesurée dans les herbes situées dans les stations de surveillance autour du site n'excède pas 0,3 pg TEQ/g. Cette surveillance s'effectue par un réseau de mesures constitué par des implants de ray-grass sélectionnés pour leur caractère propice à la mesure des PCB et prélevés après quatre à six semaines. Selon le Conseil d'État, les juges d'appel ont fait une mauvaise interprétation de l'arrêté en estimant que le seuil de 0,3 TEQ/g s'appliquait à l'ensemble des herbes des pâturages proches et non au seul ray-grass.

Cette décision ne va pas faciliter le respect par l'exploitant d'un nouvel arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 décembre 2020. Celui-ci imposait de respecter un précédent arrêté pris le 27 octobre 2017 afin d'exécuter le jugement du tribunal administratif prononcé six mois plus tôt.