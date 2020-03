Pollution plastique : un guide pour limiter les fuites tout au long de la chaîne de valeur

Une trentaine de parties prenantes publie les premières directives standardisées pour mesurer et prévoir la pollution plastique dans les différentes étapes de la chaîne de valeur des entreprises. Le document, rédigé par les consultants de Quantis et EA, est le fruit d'un travail qui a réuni des plasturgistes et leur fédération européenne (Dow, Braskem et PlasticsEurope), des industriels utilisateurs de plastique (Adidas, Decathlon, Mc Donald's et Mars, par exemple), l'éco-organisme Citeo, le Centre commun de recherche de la Commission européenne, le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue), le Massachusetts Institute of Technology (MIT), ou encore le WWF.

Ces directives doivent permettent de lutter contre la pollution au plastique. « Les fuites de plastique correspondent aux macro et microplastiques qui s'échappent d'une boucle circulaire ou ne sont pas correctement gérés en fin de vie, et se retrouvent donc dans l'environnement », expliquent les auteurs des directives.

Les directives standardisées doivent permettre aux entreprises de passer des engagements aux actes. Concrètement, le guide de quelque 225 pages, permet d'évaluer, sur des bases scientifiques, les pertes de plastique liées à la manipulation des granulés de plastique, aux produits plastiques et emballages, aux textiles et au transport. Le document s'adresse aussi bien aux responsables environnementaux des entreprises, qu'aux équipes de R&D, ou aux designers et aux responsables des chaînes logistiques.