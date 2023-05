Pollutions par l'usine Georges-Besse : Orano relaxé

Par un jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valence a jugé infondée l'action judiciaire du Réseau Sortir du nucléaire contre Orano sur son site du Tricastin, à Pierrelatte (Drôme). Quatre associations avaient porté plainte contre l'exploitant en septembre 2020 pour neuf infractions à la réglementation nucléaire et pour délit de pollution des eaux par l'usine Georges-Besse.

Les associations mettaient en cause la pollution de la nappe alluviale au perchloréthylène et au trichloréthylène sous le site de l'usine d'enrichissement d'uranium qui a cessé définitivement ses activités en 2012, après trente-trois ans de fonctionnement. Les plaintes ayant été classées sans suite après un simple rappel à la loi de l'exploitant, le Réseau Sortir du nucléaire avait fait citer directement Orano devant le tribunal de Valence.

L'exploitant se dit satisfait après cette décision qui, dit-il, fait écho à ce qu'il avait rappelé à l'audience : « Il s'agit d'un marquage historique d'un solvant chimique, circonscrit dans le périmètre de l'usine Eurodif à l'arrêt depuis juin 2012. Il n'y a aucun risque sanitaire pour les populations associées à ce marquage historique, suivi, identifié, surveillé et limité à une zone restreinte du site. Un dispositif de pompage et de traitement des eaux de la nappe alluviale a été mis en œuvre et fonctionne, suite à l'autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). »

De son côté, le Réseau Sortir du nucléaire est loin d'être convaincu par ces arguments. « Même si nous ne ferons pas appel, nous continuerons de dénoncer cette pollution chimique encore existante de la nappe alluviale sous le site de l'ancienne usine », réagit la fédération d'associations antinucléaires. Si Orano Cycle, pressée par l'ASN, a consenti à remettre en état de fonctionnement les installations de dépollution de la nappe, certains problèmes persistaient encore à l'été 2020, rappellait l'association sur son site.