Pompes à chaleur : la Commission européenne lance une consultation sur un plan d'action

Le plan RePowerEU de l'Union européenne table sur le déploiement de 60 millions de pompes à chaleur (PAC) en Europe d'ici à 2030. À la fin février 2023, le continent en comptait déjà environ 20 millions, selon les chiffres de l'Association européenne des pompes à chaleur (EHPA). Si le rythme actuel d'installations annuelles reste soutenu (+ 37 % entre 2021 et 2022), la Commission compte pérenniser cette accélération pour atteindre son objectif. Dans une initiative en consultation jusqu'au 26 mai, l'institution européenne dresse un plan d'action en quatre volets pour y parvenir. « Une stratégie visant à accélérer le déploiement des pompes à chaleur soutiendra la compétitivité industrielle et créera une valeur ajoutée locale et des emplois dans l'UE. »

Pour commencer, la Commission propose la mise en place d'un partenariat industriel réunissant « les États-membres, le secteur lui-même, des institutions financières et des prestataires de formation tout au long de la chaîne de valeur des pompes à chaleur ». Celui-ci pourra bénéficier d'un « financement plus accessible », notamment en donnant la priorité aux « investissements dans des projets intégrés de modernisation énergétique des bâtiments ». Il s'appuiera également sur la refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, de la directive relative à l'efficacité énergétique ou encore de la directive sur la taxation des produits énergétiques. Enfin, un effort sera fourni à travers un « partenariat spécifique » consacré à « mieux faire connaître les pompes à chaleur afin d'en favoriser l'utilisation ».