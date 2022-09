"Océaniser" plutôt que "couler" et donc laisser une grande épave bourrée de polluants aux bons soins de Dame Nature, loin de chez nous loin de nos yeux tant qu'à faire... Que c'est beau, ce langage techno ! Quelle talent, quelle créativité, quelle éloquence quand il s'agit de gros sous ! En revanche, on constate une fois de plus que cette belle virtuosité linguistique si française n'est plus de mise dès lors qu'il s'agit de protection de l'environnement concrète : là, soudainement, la réalité derrière le décorum s'avère moche et consternante !

Et si ces grands ronds dans l'eau aussi ridicules que pathétiques pouvaient un peu élever la conscience écologique de nos grands décideurs et éviter ainsi d’onéreuses additions au final ?

Au fait, qui paye au final pour cette gabegie ?

Pégase | Aujourd'hui à 09h48