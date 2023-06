Pour les parkings, des dalles perméables en plastique recyclé

Lancée en 2022, la dalle hexagonale clipsable Purple Solo équipe plus de 5 000 m2 de sols.

Leur solution ambitionne de contribuer à relever trois défis : valoriser les déchets plastiques jusqu'ici enfouis ou incinérés, lutter contre l'artificialisation des sols et l'assèchement des nappes. En 2020, Pierre Quinonero et Sébastien Molas créent Purple Alternative Surface et, après deux ans de R&D, annoncent la mise au point d'un procédé qui leur permet, à partir de déchets plastiques, de fabriquer des dalles perméables de revêtement routier, particulièrement adaptées aux parkings.

Lancée en 2022, la dalle hexagonale clipsable Purple Solo équipe plus de 5 000 m2 de sols – l'objectif est fixé à 30 000 m2 en 2023. En avril, la start-up de Belfort (90) a présenté Purple Pav, une autre dalle perméable qui s'installe sous forme de damiers pouvant accueillir des pavés ou du sol naturel.

Mis au point par le sous-traitant automobile Plaxer (68), le procédé utilisé consiste à injecter des paillettes issues du broyage de plastiques rigides récupérés auprès d'une trentaine de déchèteries du Sytevom, en Haute-Saône (seaux, bidons, paniers à linge, toboggans, etc.). Des tests sont en cours pour intégrer des composites issus de pales d'éoliennes broyées. Afin d'éviter la contamination du milieu par les rejets de microplastiques, les dalles de Purple Alternative Surface sont posées sur un géotextile qui filtre les particules jusqu'à 65 microns. Un système de reprise des dalles en fin de vie (autour de cinquante ans) est aussi prévu.