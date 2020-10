Power-to-méthane raccordé au réseau de distribution : GRDF lance un appel à projets

GRDF lance un appel à projets pour développer un démonstrateur de power-to-méthane raccordé au réseau de distribution. « Le développement du power-to-méthane dans les territoires doit faire face à deux grands enjeux, note le distributeur de gaz naturel. Des enjeux techniques : démontrer le passage à l'échelle industrielle à coûts maîtrisés de ce procédé de production et la compatibilité du méthane de synthèse produit avec les prescriptions techniques des opérateurs de réseaux de gaz et règlementaires : définir les modalités d'accès aux réseaux de gaz pour les projets Power-to-méthane ». Sur ce dernier point un groupe de travail (GT injection H2), institué entre les acteurs de la filière et les pouvoirs publics, devrait rendre ses premiers travaux fin 2021.

L'appel à projets vise un démonstrateur à échelle industrielle réplicable sur le territoire français dès sa finalisation (à l'horizon 2025). Il compte donc sur le recours à des technologies matures déjà utilisées dans des applications similaires (électrolyseur alcalin ou PEM et le méthaneur biologique ou catalytique). Il testera l'injection dans le réseau de méthane de synthèse issu d'hydrogène produit par électrolyse de l'eau et de CO 2 issu d'un site de production de biométhane. Le projet devra être multipartenaire. GRDF accordera 2 millions d'euros à l'expérimentation. Ce financement a vocation à compléter l'enveloppe apportée par d'autres organismes, en particulier publics (Ademe, collectivités territoriales), via les appels à projets complémentaires. Cette somme financera une partie ou la totalité des coûts liés à la brique injection du projet (poste d'injection, coûts de raccordement, études qualité gaz, etc.).

L'appel à projets est ouvert jusqu'au 4 janvier 2021. Le lauréat sera sélectionné au plus tard le 31 mars 2021.