REP : l'Ademe présente les premières données prévues par la loi Agec

Depuis la loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec), l'Agence de la transition écologique (Ademe) est chargée du suivi et de l'observation des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle vient de publier, le 12 avril, un premier bilan chiffré de 17 filières. « L'ensemble des livrables a été réalisé à partir des données déclarées par les filières REP sur le système déclaratif des filières REP (Syderep) », précise l'Ademe.

L'Agence publie par ailleurs son mémento REP 2021, qui reprend l'essentiel de l'actualité des derniers mois des filières, ainsi que les principaux chiffres de la REP. On y apprend, notamment, qu'en 2021 les éco-organismes ont collecté 1,8 milliard d'euros d'écocontributions, que le gisement sous REP représente 16,3 millions de tonnes de déchets, dont 9,4 millions de tonnes collectées séparément et 8,3 millions de tonnes recyclées.

Ce bilan, qui se présente sous la forme d'une page internet par filière, présente plusieurs types de données. Des infographies synthétisent les principaux chiffres 2021, en particulier ceux concernant les mises sur le marché, la collecte et le traitement (données rapportées aux objectifs réglementaires, lorsqu'il y a lieu). Ces infographies sont complétées par le rapport annuel 2020 pour les filières en place avant 2019 (certaines manquent toutefois à l'appel).

Progressivement des tableaux de bord dynamiques seront disponibles. Ceux de cinq filières le sont déjà : les déchets diffus spécifiques (DDS), les textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures (TLC), les médicaments non utilisés (MNU), les déchets d'activités de soins à risque infectieux (Dasri) des patients en autotraitement et des utilisateurs d'autotests, ainsi que les bateaux de plaisance et de sport (BPS).

Ces informations synthétiques sont complétées par des données brutes, régionalisées et sur plusieurs années en données ouvertes. Celles-ci a trait aux metteurs en marché et aux collectes. Elles seront complétées en cours d'année. Enfin, plusieurs études sont aussi rassemblées.