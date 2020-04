Première étape de l'initiative « imaginons les bâtiments de demain »

Lancée en janvier 2020 par l'Ademe et le CSTB, l'initiative « imaginons les bâtiments de demain » a livré ses premières réflexions. Cette démarche collaborative vise à anticiper ce que devront être les bâtiments d'ici 2050. À la vitesse à laquelle se renouvelle le parc immobilier en France, 1,1% chaque année, il va falloir construire aujourd'hui les bâtiments qui feront le parc immobilier de la seconde moitié du siècle.

L'Ademe et le CSTB, les deux coordonnateurs, viennent de publier les résultats de la première étape qui vise à identifier les facteurs clés qui serviront à structurer la réflexion prospective. Comment la demande immobilière, l'offre, le contexte et la régulation évolueront au cours des prochaines décennies ? De premières réponses émergent. L'Ademe et le CSTB veulent recueillir les commentaires des partenaires de la démarche, des acteurs du bâtiment et de l'immobilier et de tout autre partie intéressée.

Les facteurs seront ensuite analysés pour construire des hypothèses sur chacun d'eux. Les scénarios seront construits par l'assemblage en cohérence de ces hypothèses. L'initiative doit se poursuivre jusqu'à mi-2021.