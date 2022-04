Un prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule peu polluant dans les zones à faibles émissions

À partir de janvier 2023, les citoyens et entreprises domiciliés ou travaillant dans une zone à faibles émissions (ZFE), ou dans une commune limitrophe, pourront se voir octroyer un prêt un taux zéro (PTZ) pour l'achat d'un véhicule peu polluant. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, notamment le périmètre géographique et les conditions d'éligibilité, sont définies par un décret publié au Journal officiel du 24 avril. Ce prêt financera l'achat ou la location longue durée d'une voiture particulière ou d'une camionnette dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre (véhicule électrique ou certaines hybrides rechargeables). Tout dépendra des conditions de ressources des demandeurs. Le montant prêté sera plafonné à 30 000 euros, après déduction des aides à l'achat.

Ce dispositif a été demandé par le Sénat dans le cadre de la loi Climat et résilience, qui rend obligatoire la mise en place de ZFE d'ici à fin décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Ces dernières planifieront des interdictions de circulation en 2023 pour les véhicules munis de vignettes Crit'air 5, en 2024 pour les Crit'air 4 et en 2025 pour les Crit'air 3. Les véhicules électriques et hydrides rechargeables concernés par ce prêt ne seront pas interdits de circulation.